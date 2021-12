Il Segretario Generale del Comune Barbara Capo ha comunicato nella riunione di Giunta del 7 dicembre l’intenzione di lasciare l’incarico a far data dal primo gennaio 2022. Si tratta di una decisione dettata da motivazioni personali e familiari. Il Sindaco e la Giunta le hanno espresso il proprio ringraziamento per il lavoro svolto in un Comune complesso come Ivrea, da qui a dire che non abbiano accolto la notizia con un sospiro di sollievo sarebbe dire una falsità.

