IVREA. Bando per la concessione di contributi per le spese di riscaldamento

Stagione termica 2019/2020 (15 ottobre 2019 – 15 aprile 2020)



Si rende noto che, da venerdì 20 novembre e fino a giovedì 10 dicembre 2020, tutti i cittadini residenti nel Comune di Ivrea potranno presentare domanda per avere un contributo per le spese sostenute per il pagamento del riscaldamento relative alla stagione termica 2019/2020.

A decorrere dal 20 NOVEMBRE 2020, copia del bando e del modulo di domanda potranno essere ritirati nell’atrio del Palazzo Comunale, P.zza Vittorio Emanuele, 1, davanti allo Sportello Politiche Sociali, o essere scaricati direttamente dal sito del Comune di Ivrea: www.comune.ivrea.to.it.

La domanda dovrà, pena esclusione, essere inoltrata tramite e-mail a uno dei seguenti indirizzi:

– protocollo@pec.comune.ivrea.to.it

– bando.riscaldamento@comune.ivrea.to.it – in questo caso, la domanda sarà ritenuta valida solo in caso di conferma di ricezione da parte dell’Ufficio. Qualora il richiedente non riceva tale e-mail dovrà essere sua cura verificare il corretto invio della medesima.

Per informazioni e supporto nella compilazione della domanda è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 0125 410.313, 0125 410.307, 0125 410.328.

Commenti