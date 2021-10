Bando per l’attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 2021

Si rende noto che dal 18 ottobre 2021 e fino alle ore 12.00 del 16 novembre 2021 tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dal bando e residenti nei Comuni di AGLIE’, ALBIANO D’IVREA, ANDRATE, AZEGLIO, BAIRO, BANCHETTE, BOLLENGO, BORGOFRANCO D’IVREA, BORGOMASINO, BROSSO, BUROLO, CARAVINO, CAREMA, CASCINETTE D’IVREA, CHIAVERANO, COLLERETTO GIACOSA, COSSANO CANAVESE, FIORANO CANAVESE, ISSIGLIO, IVREA, LESSOLO, LORANZE’, MAGLIONE, MONTALTO DORA, NOMAGLIO, PALAZZO CANAVESE, PARELLA, PAVONE CANAVESE, PIVERONE, QUAGLIUZZO, QUASSOLO, QUINCINETTO, RUEGLIO, SALERANO CANAVESE, SAMONE, SETTIMO ROTTARO, SETTIMO VITTONE, STRAMBINELLO, TAVAGNASCO, TORRE CANAVESE, TRAVERSELLA, VALCHIUSA, VAL DI CHY, VESTIGNE’, VIDRACCO, VISTRORIO potranno presentare domanda per avere un contributo a sostegno delle spese di affitto relative all’anno 2021.

La domanda deve essere presentata presso il Comune in cui si risiede previo appuntamento.

Per i residenti nel Comune di Ivrea il modulo della domanda è :

scaricabile dal sito del Comune di Ivrea all’indirizzo: www.comune.ivrea.to.it;

compilabile direttamente sul sito del Comune di Ivrea previa autenticazione tramite SPID;

reperibile in forma cartacea presso l’atrio del Palazzo Comunale, Piazza Vittorio Emanuele 1;

reperibile in forma cartacea presso l’atrio di Palazzo Giusiana, Via dei Patrioti 20 (Ex Tribunale), il martedì mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

e, a partire da LUNEDI’ 18 OTTOBRE 2021 ed entro e non oltre le ore 12,00 di MARTEDI’ 16 NOVEMBRE 2021, la domanda dovrà essere, pena esclusione:

inoltrata tramite caricamento diretto della domanda sul sito del Comune di Ivrea previa autenticazione tramite SPID;

inoltrata tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.ivrea.to.it;

inoltrata a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Ivrea, Servizio Istruzione e Politiche Sociali – Piazza Vittorio Emanuele, 1 – 10015 Ivrea.

Al fine della determinazione dell’ammissibilità al bando farà fede, per il rispetto del suddetto termine, la data del timbro postale di spedizione. Le domande dovranno comunque pervenire all’ufficio entro il 16 novembre 2021 ;

Al fine della determinazione dell’ammissibilità al bando farà fede, per il rispetto del suddetto termine, la data del timbro postale di spedizione. Le domande dovranno comunque pervenire all’ufficio ; consegnata, previa prenotazione al numero 0125-410307, 0125-410332 e 0125-410328, presso lo Sportello Politiche Sociali, Palazzo Giusiana, Via dei Patrioti 20 (Ex Tribunale).

Per eventuali informazioni è possibile contattare i numeri 0125-410307, 0125-410332 e 0125410328

Per i residenti negli altri Comuni: è necessario contattare il proprio Comune per verificare le modalità di accesso al bando

Commenti