Abracadabrà è finalmente spuntato l’allegato (che non c’era) alla determina 227 del 10 maggio 2022, firmata dal dirigente Nedo Vinzio e riguardante l’Assegnazione dei “contributi economici a sostegno di progetti culturali, turistici e di promozione del territorio”. Più che una svista un modo per non anticipare, prima della riunione di giunta di oggi, l’elenco delle associazioni tagliate fuori e quelle assegnatarie.

Sono: Il Timbro (20 mila euro), Morenica Net (20 mila euro), Unoatetro (14 mila euro), Rossetorri (12 mila euro), Zac! (5 mila e 700 euro), Associazione ecomuseo del Canavese (7 mila e 300 euro), Orchestra sinfonica giovanile del Piemonte (9 mila euro).

Il bando prevedeva una premialità a iniziative e progetti che avessero un nesso con le tematiche del dossier di candidatura Ivrea capitale italiana del libro 2022 da svolgersi entro la fine dell’anno in corso, fatte salve le rassegne che inizino nel corso dell’anno e che avranno termine entro il 31 marzo 2023 o comunque rendicontate entro quella data.

Sono fuori da questo blocco di finanziamenti i sostegni che l’amministrazione comunale eroga a festival La grande invasione (35 mila euro) e all’Open Papyrus jazz festival (27 mila euro).

Per la cronaca il bando, scaduto lo scorso 26 aprile, metteva “in palio” 88 mila euro girocontati dalla Fondazione Guelpa. Si richiedevano progetti che avessero un nesso con “Ivrea capitale italiana del libro” e sono state presentate 31 domande. Nella commissione giudicatrice, riunitasi il 3, il 5 e il 10 maggio. oltre al presidente Nedo Vinzio anche Paola Mantovani, responsabile dell’ufficio cultura e Gabriella Ronchetti, direttrice della biblioteca Nigra).

