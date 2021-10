Morenica_NET Whatever It Takes arriva al suo ultimo appuntamento del 2021, dopo una programmazione partita a giugno che ha offerto, con cadenza pressoché settimanale, proposte artistiche e culturali estremamente varie e di alta qualità che non si sono interrotte neppure nel pieno dell’estate. L’esigenza per le compagnie organizzatrici Tecnologia Filosofica e Andromeda, era di recuperare anche gli spettacoli del 2020 che non erano andati in scena a causa della chiusura dei teatri, e di soddisfare le esigenze del territorio e la necessità di riattivare le occasioni di incontro sociale e di fruizione e scambio artistico, anche favorendo il turismo culturale e l’indotto economico. Un anno molto faticoso a causa dell’incertezza della situazione sanitaria, che ha però portato a nuove e proficue collaborazioni e nuove possibilità di intendere la cultura in una visione ampliata, sempre più condivisa e partecipata.

La rassegna si conclude quindi sabato 6 novembre h 21 al Teatro Giacosa di Ivrea con il musical Back From The Future – musical experience della compagnia Andromeda, per la regia di Matteo Chiantore, in scena insieme a Teresa Gioda, Luca Spitale, Luca Vincent Pecora, Fiorella Pacetti, Sara Ugorese, Alice Mistretta, Ottavia Capussella, Luisa Gioda, Stefano Giovando, Silvia Zatti.

Uno spettacolo che attraverso un viaggio nel tempo, propone un percorso inedito, tutto cantato e ballato dal vivo, tra i grandi musical, dai classici alle nuove produzioni di Broadway.

Sulle note di capolavori tratti da Hairspray, The Greatest Showman, Footloose, A Bronx Tale, Kinky Boots, Memphis (solo per citarne alcuni) lo spettatore entra virtualmente in una macchina del tempo che lo conduce in un entusiasmante viaggio musicale scandito da coreografie travolgenti, numeri di trasformismo, canto rigorosamente dal vivo, e tante emozioni.

Biglietto intero € 12, ridotto € 9, prevendita presso Il Contato del Canavese – Piazza Ferruccio Nazionale 12, Ivrea, tel. 0125.641161; La Galleria del Libro – Via Palestro 70, Ivrea, tel. 0125.641212; vendita diretta a partire da mezz’ora prima dell’inizio degli spettacoli e prenotazioni ai numeri tel. 3383781032 – 3387625380 – 3479731968.

