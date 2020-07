IVREA. Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi (COMUNICATO)

L’Amministrazione comunale intende garantire sostegno ad attività, iniziative e progetti culturali, turistici e di promozione del territorio, promossi da soggetti nel territorio e coerenti con le linee di indirizzo dell’Ente.

A tal fine è stato emesso un avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici dall’Assessorato alla Cultura per l’anno 2020.

Possono presentare domanda di contributo gli enti e le associazioni, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche che private, senza fini di lucro, costituite con atto scritto e dotate di relativo Statuto, che realizzino progetti e iniziative finalizzate alla diffusione e alla promozione della cultura sul territorio.

Non rientrano, tra le iniziative ammissibili, tutte quelle iniziative che già beneficiano di contributi assegnati o erogati dal Comune di Ivrea a fronte di convenzioni, patti di valorizzazione, progetti di protezione civile per interventi urgenti a tutela dell’incolumità pubblica e altri accordi specifici stipulati con il Comune di Ivrea per la realizzazione di attività ed interventi aventi interesse pubblico e/o regolati da apposita disciplina.

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 22 luglio 2020 secondo le modalità previste dall’avviso.

L’avviso pubblico e la relativa modulistica sono visionabili e scaricabili sul sito www.comune.ivrea.to.it sezione “Gare, appalti e bandi – altri bandi”

Per informazioni: Ufficio Turismo e Manifestazioni.

Telefono 0125.410311 – 0125.410312

Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate per iscritto esclusivamente via mail all’indirizzo ufficioeventi@comune.ivrea.to.it

L’Amministrazione Comunale

Commenti