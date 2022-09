Il leghista Alessandro Giglio Vigna, candidato nel collegio uninominale Ivrea-Chivasso-Chieri, va a Roma. Ce l’ha fatta per la seconda volta consecutiva. Sarà l’unico parlamentare a rappresentare il Canavese per i prossimi 5 anni. Tutto bene? Non tanto! Nella sua città, cioè Ivrea, ha infatti preso una incredibile scoppola. Questi i dati consegnati dalle urne. Ivrea roccaforte rossa, addirittura più di Settimo Torinese che in provincia di Torino è sempre stata la città più rossa di tutte. Una contraddizione in termini considerando che da quasi cinque anni a governarla è una giunta di centrodestra a [...]





