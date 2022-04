Multa di 1.000 euro per incauto acquisto. E’ la condanna inflitta dal tribunale di Ivrea ad Italo Cossavella, storico libraio titolare dell’omonima libreria della città, finito a processo dopo che, nel 2020, i carabinieri avevano trovato esposti nel negozio testi e oggetti sacri rubati dalla chiesa di Sant’Ulderico. L’uomo li aveva acquistati da un senzatetto che per qualche tempo era stato ospite della parrocchia di Ivrea. L’accusa aveva chiesto la condanna del libraio, per ricettazione, ad un anno e mezzo.

