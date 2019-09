IVREA. Autostrade: ora c’è il bando! Il Mit se ne frega dei sindaci. E le barriere restano tutte…

Il ministero dei Trasporti ha pubblicato il bando, previsto per fine anno, per il rinnovo delle concessioni autostradali in Piemonte. Lo rende noto l’assessore ai Trasporti della Regione, Marco Gabusi, dicendosi “stupito e amareggiato”. “Avevamo aperto un dialogo con l’ex ministro ai Trasporti Toninelli che prevedeva la condivisione con i territori delle linee guida per…

