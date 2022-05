Poco c’è mancato che la giunta, l’altra sera, non se la facesse sotto dal nervoso. E’ successo con la sonora bocciatura della delibera sugli aumenti legati all’addizionale Irpef. Assenti Maria Piras (per malattia) e Enrico Marchiori (in ritardo), quando il consigliere Donato Malpede ha dichiarato che si sarebbe astenuto e poi lo ha fatto veramente, per qualche minuto, alla vicesindaca Elisabetta Piccoli è crollato il mondo addosso.

“Cinque contrari, un astenuto e sei favorevoli. La delibera non passa. Manca la maggioranza dei votanti, cioè almeno 7…..” ha contato il presidente del consiglio Diego Borla.

Alè. [...]