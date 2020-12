IVREA. Aula del tribunale troppo piccola per le norme anti-Covid, slitta il processo

L’aula del tribunale di Ivrea è troppo piccola e non rispetta le norme anti Covid: salta l’udienza davanti al Gup per la morte dell’operaio 51enne di Favria annegato nel sottopasso di Rivarolo nel luglio di due anni fa. Alla sbarra per omicidio colposo il sindaco di Rivarolo, Alberto Rostagno, [...]





