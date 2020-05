IVREA. Asili aperti alle 8 di questa mattina

“È un primo passo verso la normalità e un concreto aiuto alle famiglie”. Cosi il sindaco di Ivrea, Stefano Sertoli, che questa mattina ha accolto le famiglie che hanno portato i bimbi alla scuola Sant’Antonio per l’avvio del progetto ‘Outdoor Education’. “Si tratta di uno sforzo anche economico per il Comune – aggiunge il primo cittadino – abbiamo ricevuto più domande rispetto ai posti disponibili a conferma della bontà dell’iniziativa”. Dello stesso avviso l’assessore Giorgia Povolo: “Si tratta di un progetto sperimentale che testeremo in questi quattro giorni e che speriamo di prorogare per arrivare fino al 15 giugno, quando poi potranno aprire i centri estivi”.