Ascolta l'Audio Dell'Articolo

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Nuotatori Canavesani” nasce nel 1994 e ad oggi conta circa 100 iscritti di tutte le categorie, dagli Esordienti B del 2012 alle categorie assolute dal 2008 in poi.

Finalmente, dopo un lungo periodo di inattività legata alla pandemia Covid19, a partire dall’ultima settimana di settembre, dal lunedì al sabato presso la Piscina Comunale di Ivrea riprenderanno in totale sicurezza le attività ludico-sportive e di benessere psicofisico dell’individuo e le attività agonistiche delle discipline natatorie. Per quanto riguarda l’aspetto ludico-sportivo, corsi di avvicinamento al nuoto sono attivati da settembre a maggio in diverse fasce orarie. Relativamente all’attività agonistica, i nuotatori prendono parte ai principali circuiti regionali e nazionali del nuoto e del nuoto per salvamento, a cui ci si prepara anche mediante sessioni di allenamento al mare o lago, con l’utilizzo di canoe e tavole da salvamento.

Grazie all’ampio panorama di offerte e all’esperienza e qualità dello staff di istruttori e allenatori, negli ultimi anni il numero di nuotatori è notevolmente cresciuto e anche i risultati agonistici sono stati importanti! Nel nuoto di salvamento diversi atleti hanno raggiunto prestazioni di rilievo in campo nazionale ed internazionale, rivestendo non solo la maglia della società, ma anche la divisa della nazionale italiana, con cui hanno ottenuto diversi titoli e medaglie prestigiose. Tra questi ricordiamo Luca Motto Ros, Andrea Moretto e, più recentemente, Pasquino Francesca. Anche nel nuoto, pur in un anno estremamente difficile, in cui la pandemia per lungo tempo ha impedito lo svolgimento delle normali attività di preparazione, i “Nuotatori Canavesani” hanno saputo esprimersi ad ottimi livelli portando i suoi atleti più volte a podio nei Campionati italiani di categoria e Assoluti e a partecipare da protagonisti alle maggiori manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale.

L’ASD “Nuotatori Canavesani”, fortemente radicata nel territorio, attenta alle dinamiche giovanili e tesa ad offrire loro un’occasione di incontro e di crescita non solo sportiva, fa dello sport pulito e leale la propria bandiera. Una realtà che guarda al futuro con nuove ambizioni e speranze e vuole continuare a rappresentare una delle più importanti realtà nazionali nelle discipline natatorie.

INFO:

Presidente: Gianni Anselmetti

Indirizzo: via Campo Sportivo 5 Ivrea (c/o Piscina Comunale)

Contatti: 3292348735, gianni.anselmetti@gmail.com , www.nuotatoricanavesani.it

Commenti