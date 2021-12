L’ascensore dell’ospedale fermo a giorni alterni? E’ tornato a funzionare (abracadabra) giusto lunedì scorso, un giorno prima del consiglio comunale in cui l’assessore Michele Cafarelli avrebbe dovuto rispondere ad un’interpellanza di Francesco Comotto di Viviamo Ivrea concentrata proprio sui “guasti”. Come si dice in questi casi: si è salvato in corner.

In ogni caso un fatto grave considerando che molte delle persone che lo utilizzano sono pazienti con patologie serie e difficoltà di deambulazione.