Una via più colorata, allegra, vivace… Ci hanno pensato i commercianti di via Arduino, già, con alcune belle iniziative. Ci pensano, ora, anche gli artisti. E’ l’obiettivo alla base dell’ultima trovata di “Arte in fuga”, un collettivo di artisti di Ivrea desiderosi di partecipare in maniera più interattiva alla vita quotidiana della città.

Si chiama “Un gesto al centro” l’evento promosso nel pomeriggio di sabato 14 maggio dopo alcune eccentriche iniziative dei mesi scorsi, come l’asta di opere d’arte promossa per raccogliere fondi pro Ucraina in piazza Ottinetti prima, in Santa Marta poi. Arte [...]