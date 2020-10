IVREA. Art Site Fest 2020

Nell’ambito del programma di Art Site Fest, festival dedicato ai linguaggi della contemporaneità, che ogni anno propone un serrato dialogo tra arte e patrimonio culturale, e in occasione della mostra Visitazioni di Agostino Arrivabene (al Museo Civico Pier Alessandro Garda dal 4 ottobre al 22 novembre 2020), sabato 17 ottobre alle ore 16.00 presso la Chiesa di Santa Marta di Ivrea si terrà un incontro sul rapporto tra Musei Storici e Arte contemporanea, tema di grande rilevanza all’interno di Art Site Fest.

Da una parte la storia e l’arte del passato, dall’altra il presente e l’arte contemporanea, in un dialogo proficuo e continuo in cui un elemento nutre e arricchisce l’altro, divenendone parte integrante. L’arte di oggi offre nuove chiavi di lettura e di approfondimento per le collezioni storiche dei musei, aiutando a interpretare e leggere l’arte del passato. Allo stesso modo i musei storici, grazie a questa commistione, possono integrare e rinnovare la propria offerta.

In questo stimolante contesto si inseriscono gli interventi di Annamaria Bava, curatrice della Galleria Sabauda dei Musei Reali di Torino, già coinvolta in altre occasioni in operazioni site specific, e Stefano Trucco, Presidente del Centro per la Conservazione e il Restauro La Venaria Reale, che si occupa specificamente del tema del restauro dell’arte contemporanea. La Conversazione sull’arte sarà moderata da Paola Stroppiana, giornalista e storica dell’arte e introdotta da Domenico Maria Papa, curatore della mostra Visitazioni. A seguire è prevista una visita guidata alla mostra in compagnia dell’artista Agostino Arrivabene.

È necessario prenotarsi inviando una mail a: artsitefest@gmail.com

Ingresso fino ad esaurimento del limite dei posti.

