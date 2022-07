“L’eporediese, al termine della procedura di gara indetta dall’Asl To4 per il servizio, sarà dotato anche della risonanza magnetica, che apporterà sicuri e positivi benefici in termini di abbattimento della mobilità passiva”. Così l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi l’altro giorno in risposta ad un’interrogazione del consigliere regionale del Pd Alberto Avetta sulla nuova risonanza magnetica nucleare per l’ospedale di Ivrea.

Epperò da qui in avanti non si è più capito come ci si arriverà.