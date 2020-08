IVREA. Arriva la Grande Invasione.

Dal 27 al 30 agosto torna ‘La grande invasione’, il festival della lettura di Ivrea, con un calendario fitto di incontri e oltre cento ospiti in diverse location cittadine. Curato da Marco Cassini e Gianmario Pilo, con Lucia Panzieri e Silvia Trabalza per la sezione Piccola invasione, il festival giunge alla sua ottava edizione. Un evento significativo per Ivrea che recentemente ha ottenuto dal Centro per il libro e la lettura e dall’Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, la qualifica di “Città che legge 2020-2021”. Sono previste lezioni di design, scienza, antropologia e arte, cinque mostre, diversi reading e numerose iniziative per i ragazzi. Quasi tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

