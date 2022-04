Garantire le pari opportunità negli organi di rappresentanza sovra comunale. La richiesta arriva in maniera cavalleresca. Non da una diretta interessata delle discussioni in temi di quote rosa ma da un collega uomo. E’ stato il sindaco di Borgofranco d’Ivrea, Fausto Francisca, a battere sul punto durante l’ultima assemblea che ha decretato i rappresentanti della cosiddetta area omogenea (organo che riunisce i comuni dell’area eporediese). Manco a dirlo, in quell’incontro, i ruoli di delegato e di vice sono andati a due sindaci con i pantaloni: il primo al sindaco della città più grossa, Ivrea, [...]





