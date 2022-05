Il percorso di tutela, valorizzazione e storytelling del prezioso patrimonio che custodiamo in Archivio realizzato nello scorso triennio ci ha permesso di tornare ad avere una visilibilità e rilevanza globale – ha dichiarato il Presidente di Tondo. Partendo da questa solida base, i prossimi 3 anni ci permetteranno di fare un ulteriore salto qualitativo anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie in ambito culturale come Intelligenza Artificiale, Realtà Virtuale, Realtà Aumentata.