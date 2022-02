Aranceri di Ivrea in lutto. E’ morto il collerettese Giuseppe Bertina, storico presidente dei Tuchini del Borghetto. Trasferitosi ad Ivrea dopo il matrimonio è stato il primo capo della Squadra ed era molto conosciuto anche oltre il Canavese per la sua attività, svolta per tanti anni, di affitto balli a palchetto e padiglioni per feste e serate danzanti.

“Oggi “Il Bep” ci ha lasciati ed è volato via un grande corvo nero – scrivono I Tuchini su Facebook – Ai giovani e giovanissimi che non l’hanno mai visto in casacca verde, possiamo semplicemente dire che era “il capo dei Tuchini” quando ancora non avevamo un Direttivo. Ed ovviamente è stato il primo Presidente della nostra Squadra quando abbiamo cominciato ad organizzarci.

Ma soprattutto se spulciate i registri iscrizioni dal 1965 in avanti, vi possiamo garantire che per oltre 45 anni troverete scritto “Bertina Giuseppe” senza interruzioni, finché la salute l’ha retto. E se ancora non basta questo a farvi comprendere chi fosse, chiedete ad uno qualsiasi dei nostri Tigre di farvi vedere il trofeo che consegniamo al vincitore di ogni anno: è la ricostruzione di questa foto. Vedete quel signore in salto che urla e scaglia un’arancia con tutta la forza che ha in corpo? Ecco, quel signore è sempre stato così. Baffoni e aria burbera: allegro come i cani e feroce come un lupo. Ciao Pres, anche in questo periodo così strano ti giunga il Tucc’un della tua Piazza…”.

Appena lo hanno saputo si sono uniti al cordoglio per la scomparsa tutte le squadre aranceri della città.

Commoventi le parole del Generale Vincenzo Ceratti: “Da oggi il borghetto è un po’ più povero….ho nel cuore ogni momento passato con te in sede nelle lunge serate del direttivo, come nelle cene con l’immancabile dube di vino rosso a tavola. Ancora ricordo quando per la prima volta entrai al Falcone con l’indimenticato ed indimenticabile MACIO. Avevamo io 12 e Macio 15 anni e tu ci accogliesti con i tuoi modi “duri” ma segno indelebile di chi ha un grande cuore. Ci dicesti solo: volete iscrivervi? E noi quasi spaventati dicemmo, si! Da allora posso solo dire grazie Beppe, grazie grande TUCHINO ed indimenticato Presidente, grazie maestro di Carnevale…”.

Di lui la Fondazione dello storico Carnevale scrive: “In Borghetto sono passati (e passeranno) tantissimi aranceri, e anche in forza del motto “tucc’un”, non si può celebrare qualcuno nello specifico, senza fare torto a qualcun’altro. Eppure ci sono dei personaggi e delle immagini che sono diventati dei veri e propri pilastri, dei Tuchini e del Borghetto, dei simboli senza tempo e senza nome. Uno di questi è l’arancere della foto: conosciuto ai più come il Bep, Giuseppe Bertina faceva parte di quella generazione di giovani entrati in squadra subito dopo i fondatori, e come tiravano le arance loro ce lo racconta questa foto. Il Bep è stato per tanto il ‘capo’ dei Tuchini, quando non c’era ancora uno statuto che lo chiamasse ‘Presidente’, e poi è stato anche Presidente. La foto non sappiamo bene di che anno sia, ma poco importa, è diventata un simbolo senza tempo da quando è stata scelta per rappresentare quello che probabilmente è il più importante e ambito “titolo” assegnato ogni anno in Borghetto: il Premio Tigre. Questo nonostante “il Tigre” non fosse lui. Ma questa è un’altra storia. Il Bep – senza tempo.”

