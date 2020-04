IVREA. Aranceri e “Albero di cuori” a fianco di Villa Sclopis contro il Coronavirus

L’associazione Albero di Cuori nata qualche tempo fa su iniziativa del gruppo che ruota intorno al Carro da Getto degli Imperatori lancia una raccolta fondi per aiutare il nuovo centro di accoglienza di Casinsieme a Salerano, dedicato all’emergenza Covid-19.

L’associazione Casinsieme che gestisce l’Hospice di Salerano ha infatti attivato da qualche giorno un nuovo servizio assistenziale, dedicato alle persone colpite da Coronavirus.

“Le persone positive uscite dalla prima fase di emergenza – scrive il presidente dell’associazione Albero di cuori Mauro Pozzo – in discreto benessere e in attesa della negatività (devono portare a termine la quarantena), che per svariati motivi sociali famigliari, logistici, di solitudine, non possono stare al proprio domicilio, vengono accolte negli spazi del centro diurno che sorge a fianco di Villa Sclopis. Questo spazio, che si sviluppa su una superficie di 600 mq, è stato riadattato alle esigenze di queste nuove degenze, ma naturalmente sono necessari materiali e attrezzature specifiche per poter far fronte a questo difficile momento…”.

Per questo motivo l’Associazione degli Imperatori chiede a tutti un aiuto per supportare Casinsieme e garantire a chi è ne avrà bisogno la possibilità di essere assistiti e curati nel miglior modo possibile. In particolare l’invito è rivolto a tutti gli attori dello storico Carnevale di Ivrea.

“Come si è protagonisti durante i giorni di festa – passa e chiude Mauro Pozzo – sarà bello essere protagonisti in un momento di solidarietà importante come questo…”.

Insomma l’ennesima iniziativa benefica e di solidarietà di un gruppo che di solidarietà ne ha già fatta tanta e vogliamo ricordare l’acquisto di apparecchiature per un ospedale in Tanzania, l’allestimento di un parco giochi a Ivrea a misura di disabile, gli arredi per i malati terminale dell’Hospice

Per effettua una donazione si potrà utilizzare questo è l’Iban. ASSOCIAZIONE ALBERO DI CUORI: IT98H0306967684510749158228 INTESA SAN PAOLO. Causale: Certo covid-19 Casinsieme

Per ulteriori Info: www.imperatoridiivrea.it

Commenti