IVREA. Apre in Tribunale lo sportello di pubblica tutela

La Città metropolitana di Torino apre una sezione decentrata dell’ufficio di pubblica tutela al tribunale di Ivrea.

La realizzazione dello sportello rivolto all’area nord del territorio metropolitano è stata resa possibile da “SociaLab”, il progetto europeo dedicato al miglioramento della qualità della vita e del benessere nelle comunità rurali e montane. Lo sportello di Ivrea sarà gestito da due assistenti sociali della Cooperativa Sociale Andirivieni.

L’Ufficio di pubblica tutela offre consulenza e strumenti giuridici per aiutare e proteggere le persone fragili non in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità e facilita il raccordo tra i magistrati e i servizi socio assistenziali.

A Ivrea sarà aperto dal mercoledì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

