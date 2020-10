IVREA. Approvate le scadenze della Tari e confermate le agevolazioni per commercianti e famiglie

Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale del 30 settembre 2020 sono state approvate le scadenze della Tari e confermate le agevolazioni per le attività commerciali e per le utenze domestiche. L’Assessore al Bilancio e alle Entrate Elisabetta Piccoli si è dichiarata per l’ennesima volta molto soddisfatta dei risultati ottenuti [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti