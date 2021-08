Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Venerdi 27 Agosto, alle ore 21.00, allo ZAC!, Libreria Mondadori e “Zac! Zone Attive” incontrano Antonio Rinaldis sul tema LA FILOSOFIA E IL MONDO INTORNO.

Prendendo spunto dal suo nuovo libro “Brevi Lezioni di filosofia. Il Pensiero e il mondo intorno” (Diarkos Edizioni), Antonio Rinaldis dialogherà con il libraio Davide Gamba sulla necessità ed attualità del pensiero filosofico.

Perchè ogni volta che la Storia sembrava chiudere gli orizzonti, la filosofia è andata controcorrente, ha messo a nudo la pigrizia mentale e il conformismo dei rassegnati. Per questo motivo i filosofi sono scomodi e guardati con sospetto da chi detiene il Potere e teme la fastidiosa voce della coscienza critica.

Il primo filosofo ribelle è stato Socrate e dopo di lui una folta schiera di pensatori ha messo in guardia dalla morte dell’anima.

Questo libro vuole introdurre alla filosofia, esperienza profondamente umana, alle prese con le domande eterne sull’uomo, la felicità, la verità, Dio e la giustizia, che ritornano sempre uguali e sempre diverse, dalle colonne dei templi greci al labirinto delle reti informatiche.

ANTONIO RINALDIS insegna filosofia in un liceo della provincia di Torino, è dottore di ricerca presso l’Università Cattolica di Milano con una tesi su Albert Camus. E’ autore di numerose pubblicazioni, saggi, romanzi e articoli, fra cui i più recenti sono “Paesaggi del Sacro in Albert Camus” (Arakne 2014), “Esodati” (Imprimatur 2015), “Il Treno della Memoria” (Imprimatur 2016), “Riace il paese dell’accoglienza” (Imprimatur 2017). “Brevi Lezioni di filosofia” è uscito per Diarkos nel dicembre 2019.

Ingresso libero

L’evento si svolgerà

nel rispetto delle norme

anti-covid

INFO 349 82 82 777

Commenti