Il consiglio comunale ha appena approvato una variazione di bilancio di svariate centinaia di migliaia di euro. Tutto bene?

Più o meno considerando che non s’è visto un “picco” per il nuovo bando a sostegno delle attività commerciali danneggiate dalla pandemia.

Se ne è accorto il grillino Massimo Fresc che non ha perso tempo per protocollare un’interpellanza ricordando alla giunta gli impegni presi in consiglio comunale con una mozione approvata a larga maggioranza.