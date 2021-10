Ascolta l'Audio Dell'Articolo

IVREA. Ancora disagi per pendolari e studenti sui bus Gtt in servizio a Ivrea e in Canavese. Se ne è discusso in Consiglio regionale. “Nella conurbazione di Ivrea nella fascia oraria 7-9 sono previste 59 corse per una capacità di trasposto di 2000 posti l’ora – spiega l’assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi – il numero di corse è sufficiente, il problema è piuttosto che le corse non vengono effettuate”. Per la Regione la criticità [...]