IVREA. Anche senza carnevale, vietata la vendita degli alcolici nel week end

Lo storico carnevale di Ivrea è stato annullato ma la possibilità di feste non autorizzate, specie nel weekend, non è del tutto esclusa. Così, dopo il videoappello del sindaco Stefano Sertoli al rispetto delle regole, il Comune di Ivrea, in accordo con la prefettura di Torino, per evitare “assembramenti [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti