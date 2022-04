L’altro pomeriggio la vicesindaca Elisabetta Piccoli s’è presentata alla riunione della Commissione sanità con l’animo di chi avrebbe voluto andar a procurare battaglia. Come Mel Gibson nel celebre Braveheart o, se si preferisce, come Don Chishiotte contro i mulini a vento: dipende dai punti di vista. Peccato per lei che non abbia il fisico nè la favella. Come al suo solito ha parlato 20 minuti e si è capito poco quasi nulla, salvo un concetto quello dei due litiganti con il terzo che gode. E a gongolare ci sarebbero, manco a dirlo, il Fondo [...]





