Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Quattro inchieste aperte dalla Procura di Ivrea in merito a presunti pestaggi avvenuti in carcere a Ivrea tra il 2015 e il 2016. Tre di queste, mesi or sono, erano state “avocate” dalla Procura generale di Torino che aveva accolto il ricorso presentato dall’associazione Antigone e dal garante dei detenuti eporediese Paola Perinetto. In tribunale a Ivrea ne restava una, la quarta, riguardante la repressione avvenuta tra il 25 e il 26 [...]