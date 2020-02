IVREA. Anche a Carnevale le aree pubbliche appartengono ai  cittadini

Ogni anno nel mese di febbraio Ivrea subisce l’occupazione da parte del carnevale. Non si può attraversare la città o parcheggiare l’auto, gli autobus di linea si trovano improvvisamente a dover cambiare percorso e i viaggiatori attendono alle fermate mezzi che non passeranno mai, per chi proviene dalle periferie [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti