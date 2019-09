IVREA. Ambiente: Tlp, Ivrea verso futuro a emissioni zero

“La Regione intende valorizzare la proposta che prevede per tutto l’eporediese un futuro sostenibile a emissioni zero, condividendo il progetto per la valorizzare dell’intero territorio oltre che del suo capoluogo certificato sito Unesco”. Questa la risposta fornita dall’assessore ai Trasporti, Marco Gabusi, a una interrogazione dei consiglieri Alberto Avetta e Monica Canalis (Pd) che chiedeva se il progetto del trasporto pubblico locale previsto, a emissioni zero, sia compatibile con gli obiettivi di valorizzazione del sito Unesco di Ivrea. Oggi il servizio è gestito dal Gtt, e il parco autobus di Ivrea è tra i più vecchi del Piemonte, con una età media dei mezzi di 18 anni e mezzo. “Occorreranno almeno 3 o 4 anni – ha detto Gabusi – affinché si possa considerare l’eporediese la prima area piemontese con un trasporto pubblico completamente elettrico. Ciò sarà reso possibile dall’aumento delle risorse disponibili, che passeranno dagli attuali 24 milioni a 67”.

