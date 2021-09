Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Libreria Mondadori Ivrea organizza per Venerdì 24 Settembre alleore 21.00, allo Zac! un incontro con Agata Bazzi, autrice del romanzo “La luce è là” edito da Mondadori. Dialogherà con Franco Restivo.

Ingresso Libero. Greenpass o Tampone richiesti. Info 349 82 82 777

IL LIBRO. La famiglia Ahrens è protagonista di una stagione magnifica nella storia di Palermo: la “Palermo felicissima” del primo Novecento. Albert, il patriarca arrivato nel 1875 dalla Germania, diventa un entusiasta imprenditore di successo e sposa Johanna Benjamin, che sarà la madre dei suoi otto figli. Seguono in sequenza eventi che intaccano la serenità della famiglia: il terremoto di Messina, la Prima guerra mondiale, la morte dei due figli maschi, e infine le leggi razziali. Il declino economico non impedisce però a Marta, Vera, Berta e Margherita di portare avanti la “luce” dei valori che le hanno sempre ispirate.

UNA SAGA FAMILIARE MAESTOSA, UNA PALERMO OPEROSA E PROSPERA CHE IL TEMPO HA QUASI CANCELLATO, UN CORO FEMMINILE CHE NON SI DIMENTICA

AGATA BAZZI è nata a Palermo nel 1956 e ama definirsi “un architetto pubblico”. Ha vissuto a lungo a Milano. Tornata a Palermo si è dedicata alla sua città come tecnico ed è stata, per alcuni anni, assessore al territorio. Continua a lavorare nella pubblica amministrazione. Il libro “La luce è là” è stato pubblicato da Mondadori nel 2019 e ristampato nel 2021.

