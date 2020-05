IVREA. All’ingresso dell’ospedale un’opera donata dall’illustratore eporediese Joey Guidone

E’ stata affissa all’ingresso dell’Ospedale di Ivrea un’opera donata dall’illustratore professionista eporediese Joey Guidone: un’illustrazione sull’alba di un nuovo giorno per l’intera umanità. L’artista ha voluto donare quest’opera all’Ospedale di Ivrea come personale contributo all’ASL della sua città e come sostegno in questo difficile momento di emergenza sanitaria da covid-19. L’illustrazione, di dimensioni 100x130x5 cm, è un’immagine digitale stampata con pigmenti a base d’acqua su una tela di cotone.

“Quest’opera contribuisce al processo di umanizzazione dei nostri Ospedali e acquisisce un particolare valore in questo momento, perché traduce in immagine i temi della speranza e della visione ottimistica sulla fine dell’emergenza sanitaria in atto. Un sincero ringraziamento va, quindi, da parte nostra a Joey Guidone per la sua generosa donazione”, riferisce il Direttore Generale dell’ASL TO4, dottor Lorenzo Ardissone.

