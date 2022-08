Marzo 2017: chiude l’asilo nido Olivetti. La brutta notizia irrompe così, nuda e cruda, come un fulmine a ciel sereno, sulla testa dei 101 bambini che lo frequentavano e in tutte le redazioni.

La bella notizia di oggi è che il Comune di Ivrea, ha ottenuto il famigerato contributo 3 milioni di euro, su un investimento totale di 4,5 milioni, per far tutto quel che si deve fare, quindi riaprirlo entro il 2026. E diciamo 2026 non foss’altro che sono fondi del Pnrr (quelli dell’Europa) e sui tempi non si può sgarrare.

Capita tutto questo proprio [...]