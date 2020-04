IVREA. Al via la distribuzione di 23mila mascherine ai cittadini

Il Comune di Ivrea ha iniziato questa mattina la distribuzione di 23300 mascherine, una per ogni residente della città. Il sindaco Stefano Sertoli, in un video messaggio alla cittadinanza, si è scusato per il ritardo.

“L’attesa si è protratta a causa di problemi collegati ai voli internazionali e alle procedure di sdoganamento, rese più complesse dalle disposizioni emergenziali e dalle indagini condotte per evitare truffe“.

Le mascherine vengono inserite dai volontari direttamente nelle buche delle lettere. Oltre 60 le persone che si sono offerte volontarie per la distribuzione .

