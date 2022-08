Al via i lavori per l’eliminazione di 6 passaggi a livello lungo la linea ferroviaria Ivrea-Chivasso: tutti ubicati in zona San Bernardo. L’11 agosto scorso, Rfi ha avviato l’iter per gli espropri dei terreni agricoli di proprietà di una cinquantina di cittadini. “Dall’11 agosto e per trenta giorni consecutivi – si legge nell’avvisio – i proprietari dei terreni possono prendere visione degli elaborati del progetto definitivo delle opere negli uffici di Torino di Rete Ferroviaria Italiana (via Sacchi, 3) previo appuntamento telefonico al 313 8001688 oppure all’Ufficio tecnico del Comune di Ivrea, in [...]



