22 febbraio. Si tratta del primo progetto come solista. Seguirà il giorno seguente una doppia presentazione dedicata esclusivamente agli studenti. Al Liceo Gramsci fervono i preparativi per la presentazione del nuovo album Tiktaalik di Blake C. S. Franchetto, in programma alle ore 19 di martedì. Si tratta del primo progetto come solista. Seguirà il giorno seguente una doppia presentazione dedicata esclusivamente agli studenti.

Tale evento, oltre ad essere di carattere musicale, sarà di carattere educativo, in quanto al termine della presentazione musicale, i ragazzi potranno porre domande sia in meriato alla formazione univesitaria che a quella musicale, offrendo così un’edita ed efficace forma di orientamento.

Nato a Londra, Blake C. S. Franchetto, polistrumentista e compositore londinese di origini italo-ghanesi, si trasferisce ad Ivrea nel 2004. Frequenta il Liceo Scientifico statale “A. Gramsci” dove si diploma con una voto di 95/100 e una tesi incentrata sul senso di ciclicità e ritmo insito in ogni aspetto della natura e del pensiero. Trascorre la maggiore parte della sua adolescenza nel Canavese, e cruciale in questa fase sarà l’incontro con i docenti Paolo Martinaglia, Cristina Fustella e Anna Pastore che alimenteranno il suo interesse per la Storia, per Leopardi, Seneca, la filosofia greca, Nietzsche e i maestri del sospetto. Trasferitosi a Bologna, si laurea in Storia e Filosofia a pieni coti con lode all’UNIBO di Bologna.

Parallelamente agli studi accademici, Blake coltiva un interesse vivo per la musica sin dalla più tenera età, in tutte le sue accezioni, dalla classica all’hip hop. Durante le settimane di autogestione del 2009 e 2010, coordina all’interno della scuola, insieme all’amico chitarrista Nicola Mantoan, delle lezioni sulla storia del jazz e della musica afro-americana.

Bassista e contrabbassista, con alle spalle lo studio di chitarra classica e pianoforte, è co-fondatore del trio strumentale bolognese SAVANA FUNK (Afro-funk-jazz). Il progetto,apprezzato da molta critica estera e in procinto del suo quinto lavoro discografico, èattualmente in tour europeo con la major Garrincha-GoGo/Antenna Booking Agency e partecipa a prestigiosi festival nazionali. Nel 2019 il gruppo è stato ospite di Jovanotti nell’appuntamento musicale estivo “Jova Beach Party” (Savana Funk al Jova Beach Party Estate 2019 – Clip – Bing video).

Nel 2015, tramite l’Umbria Jazz, Blake vince una borsa di studio per la Berklee College of Music, Boston (USA) e si inserisce velocemente sulla scena jazz di Boston e New York. Prende parte a vari album di cui molti in veste di compositore, vantando importanti collaborazioni con artisti jazz di respiro internazionale (Gianluca Petrella, Roy Hargrove, John Serry, Roberto Gatto, Fabrizio Bosso, Simone Zanchini, Francesco Bearzatti, Pasquale Mirra). Riceve apprezzamenti nelle riviste JAZZIT, All About Jazz e MUSICA JAZZ MAGAZINE che lo definisce “interessante bassista (…) destinato ad un futuro brillante”.

Con l’album TIKTAALIK, in uscita nel 2022 con “progetto CRINALE” in digitale, cd e vinile, Blake ci mostra un distillato della sua indagine compositiva che trae ispirazione dalla tradizione jazzistica afro-americana, dalla musica barocca e tardo-romantica, dalla ricerca sonora degli anni ’60 e la black music, dalla praticavipassana/zen e dal pensiero postmoderno.

Nella formazione del duo, contrabbasso e pianoforte, l’autore intende valorizzare la profondità dell’ascolto, la melodia, l’interplay e l’equilibrio espressivo tra struttura compositiva e improvvisazioni eclettiche.

Nelle registrazioni, in dialogo con Blake al contrabbasso, Claudio Vignali, definito “pianista dalla grande classe interpretativa” dal Montreux International Jazz Piano competition. Laureato a pieni voti con lode in pianoforte classico (approfondendo Bach, Rachmaninov e Ravel) e musica jazz, Claudio è vincitore di prestigiosi premi internazionali per pianoforte jazz. Vanta esperienze live in tutto il mondo, dall’Europa al Giappone, e collaborazioni con artisti di fama internazionale quali Joe Locke, Fabrizio Bosso, Flavio Boltro e Arne Hiorth.

Ospite su tre tracce del disco il clarinettista e sassofonista mantovano Mauro Negri (Lee Konitz, Kenny Wheeler, Billy Cobham, Paolo Fresu, Gato Barbieri).

TIKTAALIK, il titolo dell’album, fa riferimento ad un pesce d’acqua dolce estinto del Devoniano, considerato l’anello mancante nell’evoluzione tra i pesci e gli animali di terra.

In copertina emerge una traccia, quasi un fossile metropolitano, che simbolicamente riporta alla mutazione sacra della specie.

Sito ufficiale con maggiori informazioni: www.blakefranchetto.com

– TIKTAALIK

– OUT OF KILTER

– KALIPEDIA (solo contrabbasso)

