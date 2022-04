Domenica 10 aprile 2022 si conclude la sesta stagione della rassegna “Gli Accordi Rivelati”, con il concerto del Trio Eclipse (Lionel Andrey, clarinetto; Sebastian Braun, violoncello; Benedek Horváth, pianoforte) che proporrà al pubblico eporediese pagine di Clara Schumann, George Gershwin e Nino Rota.

La presenza del Trio Eclipse permette, finalmente, al pubblico di ascoltare uno strumento a fiato nell’ambito degli “Accordi Rivelati”, in un contesto classico ma non usuale, che fa della disomogeneità la sua cifra stilistica.

Il concerto che conclude la stagione “della rinascita” vede tutti noi fare i conti con una situazione internazionale drammatica e preoccupante, che si inserisce sulle difficoltà della pandemia che ha caratterizzato gli ultimi due anni della nostra vita.

L’augurio è che ancora un volta la musica sia veicolo di serenità, almeno per qualche ora e che trasmetta ai nostri animi il suo messaggio di armonia e la sua capacità di unire. Ci salutiamo qui, per ora, nella speranza di ritrovarci, in autunno, ancora “uniti dalla musica” e – speriamo – in un contesto globale più sereno e rassicurante.

Biglietto singolo: 20 € intero, 10 € ridotto (fino ai 26 anni)

I Biglietti sono disponibili in prevendita presso Il Contato del Canavese e la Galleria del Libro; eventuali tagliandi ancora disponibili saranno messi a disposizione del pubblico in biglietteria, la sera stessa del concerto.

Il programma è quello classico, nella versione “emergenziale” che ha visto l’organizzazione dover rinunciare all’apericena nel foyer del teatro: alle 19 la “Guida all’ascolto” curata dal maestro Antonio Valentino e il concerto alle 20.30.

