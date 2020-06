IVREA. Al fianco dei popoli Curdo e palestinese

Anche a Ivrea, come in tantissime città italiane, sabato 27 giugno si è tenuto un presidio di sensibilizzazione sulla violazione dei diritti del Popolo Palestinese e del Popolo Curdo.

In piazza Ferruccio Nazionale per ribadire il NO all’Annessione dei territori palestinesi e richiedere l’urgenza del riconoscimento dello stato di Palestina da parte del governo italiano, dell’Europa e dei paesi membri, e per chiedere al nostro governo che faccia pressione presso il governo turco per la fine della persecuzione dei Curdi.

Alla manifestazione promossa da: Centro Documentazione Pace, Centro Gandhi, Comitato Gemellaggio Ivrea/Qaladiza e di solidarietà con il popolo Kurdo e dal Mir, hanno aderito ANPI Ivrea e Basso Canavese, Art. 1 Ivrea, Azione Cattolica Ivrea, CAVMPV, Emergency Ivrea, Fraternità Cisv di Albiano, Fraternità di Lessolo, Good Samaritan, Legambiente Dora Baltea, Osservatorio Migranti, Pax Christi, PRC-SE Circolo Ivrea, Associazione Rosse Torri, Sardine Ivrea, ZAC!

Tra gli altri sono intervenuti al microfono Pierangelo Monti (Presidente nazionale del M.I.R.) con Corrado De Lise, Rosanna Barzan del Centro Documentazione Pace, Gastone Uccellatori del Comitato Gemellaggio Ivrea-Qaladiza e di solidarietà con il popolo curdo.

Commenti