IVREA. Aiutiamo i detenuti a sanificare il carcere contro il Coronavirus. Ecco l’Iban

CORONAVIRUS. L’Sos arriva dal carcere di Ivrea, dove la situazione, dopo la protesta dei giorni scorsi (i detenuti avevano dato vita a una battitura delle inferriate al primo piano dell’istituto), per fortuna, è ritornata alla normalità. Lo sostiene il garante comunale dei detenuti Paola Perinetto.

“E’ successo in risposta al divieto di incontrare i propri famigliari per il pericolo di contagio da Coronavirus – ci racconta – Oggi tutti sono piuttosto tranquilli perchè è stato loro concesso di fare almeno due telefonate al giorno. Una telefonata anche a chi non ne aveva diritto e parliamo di una trentina di detenuti. Con i volontari siamo anche riusciti a recuperare i soldi necessari da dare a chi non ne ha, proprio per pagare le telefonate…”.

Da lunedì gli agenti e il personale indossano la mascherina che fino a domenica non avevano in dotazione. E sempre da lunedì si sta misurando la temperatura a tutti i fornitori in entrata.

Insomma una è fatta. Resta la seconda, cioè la necessita di disinfettare e sanificare tutte le celle e tutti locali. Per farlo occorre la colegrina, l’amuchina, le scope, guanti, stracci, mascherine che, manco a dirlo non ci sono.

“Chiediamo un aiuto ai cittadini. Vorremmo anche acquistare della vernice per ridipengere alcune pareti ammalorate” spiega Perinetto.

Chi volesse aiutare il carcere potrà contattare il garante all’indirizzo email: garante@comune.ivrea.to.it.

Sono bene accetti bonifici di qualsiasi importo intestati a “Associazione Assistenti volontari penitenziari di Ivrea, Tino Beiletti”. Iban IT 88 N076 0101 0000 0100 2165 544. Bollettino postale 100 2165 544.

Il mircrotelefono

Un microtelefono cellulare nascosto in una cella del carcere di Ivrea è stato scoperto la scorsa settimana dalla polizia penitenziaria. La cella è occupata da due italiani, di 46 e 35 anni.

Il microtelefono, con la scheda sim inserita, era in un armadio, avvolto da biancheria.

Commenti