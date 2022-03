Chi abita a Ivrea e dintorni può portare generi di prima necessità presso la sede della Misericordia di Ivrea, in via Giuseppe Di Vittorio n. 15, tel. 3517910400. Orario di raccolta: dalle ore 12.00 alle 16.00.

ATTENZIONE – Vestiario e coperte stanno arrivando in Polonia da ovunque (per fortuna) quindi sospendiamo la raccolta di questi generi perché ora l’emergenza riguarda con urgenza aiuti rivolti ai bambini: Farmaci antinfiammatori e anti-influenzali per bambini, sciroppo per la tosse, spray per la gola, spray nasale, farmaci anti coliche, anti gonfiore, probiotici, termometri, ciucci, creme per cambio pannolini, talco per bambini, creme protettive per bambini, latte in polvere (tipo NanPro) per i più piccoli, latte in polvere per chi soffre di allergie.

Alimenti per BAMBINI e RAGAZZI e ANZIANI: barrette energetiche, succhi di frutta, merendine, latte, cioccolato, prodotti per l’igiene personale e per la prima medicazione (come bende, disinfettanti, acqua ossigenata, cerotti, etc.), pannolini, biscotti, sono questi i prodotti che da domani ritiriamo e prepariamo per le spedizioni.

Raccolta anche presso la sede della Lega

La Sede della Lega di Ivrea, in via Aosta 6, domenica 6 marzo, dalle 9.30 alle 12.30 sarà aperta per raccogliere beni di prima necessità per l’Ucraina.

I beni raccolti saranno consegnati nel pomeriggio di domenica all’Associazione “La Memoria Viva” attiva in Canavese la quale porterà direttamente ai confini con l’Ucraina i beni raccolti, gli aiuti saranno consegnati al punto di confine polacco: 37-500 Jarosław Ul. Poniatowskiego 53.

