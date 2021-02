IVREA. Ai domiciliari, spacciava da casa: la droga era in un vecchio calzino

I Carabinieri della Compagnia di Ivrea proseguono nell’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella giurisdizione del canavese.

Nel corso di predisposti servizi, i militari dell’Arma hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio, M.A. di anni 23, di nazionalità albanese, domiciliato a Ivrea (TO), al momento sottoposto agli arresti domiciliari in applicazione di misura cautelare disposta dall’A.G. di Ivrea per reati specifici, denunciando al contempo la giovane convivente, 22enne, connazionale, con pregiudizi di polizia.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Strambino, a seguito di un predisposto servizio di osservazione e controllo nell’ambito del territorio della giurisdizione, insospettiti dai frequenti via vai dall’abitazione del giovane, procedevano unitamente ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ivrea, a sottoporre a perquisizione domiciliare l’appartamento del soggetto, rinvenendo circa 70 grammi di “cocaina” ed alcuni grammi di sostanza stupefacente tipo “hashish”.

La droga, buona parte ancora confezionata, prima di esser suddivisa ed immessa nella locale piazza di spaccio, era stata riposta all’interno di un vecchio calzino, a sua volta celato all’interno di una confezione di medicinali, mentre le dosi di hashish venivano nascoste in prossimità del davanzale della camera da letto, in modo da contenere il forte odore della sostanza vietata.

Sequestrato anche un bilancino di precisione.

Il giovane, affatto dissuaso dal proseguire l’attività di spaccio, è stato questa volta portato in carcere, a disposizione dell’A.G. eporediese.

