IVREA. Aggressione all’autista GTT. “Beccato” un minorenne

I Carabinieri della Compagnia di Ivrea hanno segnalato alla Procura dei Minori un 17enne, residente a Ivrea, resosi responsabile, qualche pomeriggio fa, vicino al “Movicentro” eporediese, di violenza nei confronti di un conducente di un autobus GTT. In quell’occasione l’autista si era limitato a rimproverare il giovane che era sull’autobus senza mascherina, ma era stato aggredito e insultato dal minore che prima di andare via aveva anche preso a calci la paratia in vetro che protegge la postazione del conducente.

I Carabinieri, utilizzando gli elementi descrittivi forniti dall’autista e visionando le riprese delle telecamere di sorveglianza installate a bordo del mezzo, sono riusciti a risalire e a individuare il giovane violento. Il minore è stato quindi segnalato alla competente Autorità giudiziaria. per il reato di “violenza o minaccia a pubblico ufficiale”.

Qualche giorno prima, altri due giovani, di 20 e di 22 anni, residenti a Ivrea e Samone, erano stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ivrea, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, per aver aggredito, in pieno centro di Ivrea, un autista di un autobus Gtt e di un cittadino, intervenuto in suo aiuto durante l’aggressione.

