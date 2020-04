IVREA. Aggredisce gli agenti fuori casa, arrestato

Un italiano di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per resistenza dagli agenti del commissariato di polizia di Ivrea. Il soggetto è stato notato in piazza Credenza, vicino all’ospedale. Alla vista della pattuglia ha tentato di dileguarsi ma è stato comunque bloccato. Al controllo ha riferito di essere uscito di casa per comprare le sigarette, ma con sé non aveva alcun pacchetto o altro che ne dimostrasse l’acquisto.

Durante il controllo, quando ha capito che sarebbe scattata la multa per l’inosservanza dei divieti per il coronavirus, ha iniziato a inveire contro i poliziotti per poi spintonarli tentando anche di colpirli. E’ stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, multato per la detenzione di alcuni grammi di marijuana e per la violazione delle prescrizioni relative all’emergenza covid-19.

