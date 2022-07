Topi e erba alta. Ivrea la bella dalle rossi torri? Tutt’altro che bella per quelle centinaia di persone che nello scorso fine settimane sono state ospitate in città in occasione dei mondiali di canoa e per San Savino.

Per limitare l’invasione dei roditori l’Amministrazione comunale, con l’assessore Giuliano Balzola in prima fila, ha piazzato (costo di circa 10 mila euro) un centinaio di trappole “con esca” nei punti ritenuti critici. La chiamano derattizzazione preventiva ma la prevenzione è tutta un’altra cosa… Ipernutriti da una società fondata sullo spreco, protetti in tiepide e [...]