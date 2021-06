Ascolta l'Audio Dell'Articolo

IVREA. Ivrea e i suoi dintorni – con il sito Unesco “Ivrea città industriale del XX secolo”, il Parco dei 5 laghi, i sentieri della Serra Morenica d’Ivrea e la Via Francigena canavesana – è un territorio che si presta ad essere scoperto in sella ad una e-bike.

A tal fine, per permettere ai turisti di esplorare la città e la splendida natura che la circonda, Turismo Torino e Provincia con il Comune di Ivrea – Assessorato al Turismo, Cultura, Commercio e Enti Partecipati – ha pubblicato in questi giorni un avviso indagine di mercato per l’affidamento in concessione della gestione del servizio di noleggio e‐bike a Ivrea per individuali al link: https://www.turismotorino.org/it/turismo-torino-e-provincia/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-e-appalti/servizi/bandi-in-corso

Il presente avviso di ricerca di mercato verrà gestito tramite la piattaforma di e‐procurement della società, le domande di partecipazione dovranno pertanto essere caricate sul portale, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/06/2021.

Le richieste di eventuali chiarimenti, di natura tecnica o amministrativa e per le informazioni inerenti gli aspetti procedurali, devono essere inoltrate tramite portale, entro il termine del 11/06/2021 ore 12.00.

“Dopo aver contribuito – sottolinea Marcella Gaspardone, Manager di Turismo Torino e Provincia – all’ideazione di un servizio di visita guidata con il lancio di “Welcome Tour Ivrea” prosegue la collaborazione con il Comune di Ivrea per la valorizzazione e promozione della destinazione; l’utilizzo delle e-bike, apparso nel Belpaese nell’ultimo decennio, è oramai diventato un trend, uno dei mezzi preferiti per scoprire una meta turistica, sia in città che in collina o in montagna; siamo certi che tale iniziativa potrà aiutare la ripresa del turismo, e quindi l’economia del territorio”.

Costanza Casali, Assessore al Turismo-Cultura–Commercio ed Enti partecipati –commenta: “Dopo il successo di Welcome Tour Ivrea”, l’iniziativa del Comune di Ivrea realizzata in collaborazione con Turismo Torino e Provincia, che prevede ogni primo sabato del mese, due tour delle Città: uno dedicato alla visita della Città storica e l’altro alla scoperta della Città UNESCO, ci si è attivati per avviare una nuova sfida che possa consentire al turista di visitare il territorio nel rispetto dell’ambiente con la mobilità sostenibile. Quest’iniziativa rappresenta un ulteriore tassello affinchè Ivrea diventi una Città turistica a tutti gli effetti”.

