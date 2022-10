Botta e risposta con la vicesindaca Elisabetta Piccoli a tre giorni dalla “frittata” quando oramai le acque s’erano completamente calmate.

Quindi? Arriva o non arriva il comunicato stampa di smentita delle affermazioni del segretario cittadino Vincenzo Ceratti?

Mi hanno già chiamato altri tuoi colleghi. Preferisco fare delle dichiarazioni.

Cominciamo dal lavoro svolto in questi anni. Secondo il segretario cittadino di Forza Italia Vincenzo Ceratti è pari a niente…

Questo non è vero! L’asilo nido Olivetti, il castello, i tanti cantieri in programma. Abbiamo ottenuto 19 milioni di finanziamenti per 27 milioni di investimenti…. Vi pare poco?