IVREA. A spasso con Rita Munari nei negozi del centro…

Metti di passare un’intera giornata in giro per la città accompagnata dalla Signora Rita Munari, vero e proprio uragano di simpatia e di conoscenze. E può capitare, anzi capita, che di colpo il “Coronavirus” non rimanga che un lontano lontanissimo ricordo, sostituito da mascherine sorridenti e commercianti che hanno [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti