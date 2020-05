IVREA. A Porta Torino, il 2 giugno c’è la tradizionale Zuppa di pesce di Tony Cuomo

Cozze, scorfani, vongole veraci, calamari, gamberi, tonno, pesce spada, seppie, totani, moscardini e chi più ne ha più ne metta. Lo scorso anno a Porta Torino erano state distribuite, nel corso della quindicesima edizione di “Primavera a Porta Torino”, la bellezza di quasi 5000 porzioni di Zuppa di pesce.

Sin dalle prime ore del mattino, il tradizionale appuntamento ideato ed organizzato dal noto ristoratore eporediese Tony Cuomo aveva visto tutta la brigata del ristorante Aquila Nera impegnata in un’impresa quasi da guinness, insieme ai commercianti di corso Nigra, dell’Associazione “I Diamante” e della Pro Loco di Fiorano. E poi tante bancarelle, il clown di strada “Max Garula”, le melodie dei Pifferi e Tamburi, gli J Amis dla Crota, i Falconieri di Sua Maestà e la Compagnia Teatrale dello Scorpione con lo spettacolo “Misto Mare”.

Un evento da record che quest’anno si ripeterà, non con la famosa pentola gigante ma con altre modalità, primo fra tutti il take away, in perfetta sintonia con le nuove norme sulla sicurezza.

“In molti ce lo hanno chiesto e mi dispiace non poter organizzare una festa ormai entrata nel cuore degli eporediesi – commenta Tony Cuomo – L’idea di far preparare lo stesso la zuppa è per noi un modo per salutare il rientro alla normalità e una ripresa totale delle attività senza alcuna restrizione, in una città sempre più viva ed accogliente…”.

A partire dalle 11 di martedì 2 giugno si effettueranno le consegne a domicilio e dalle 12, chi lo vorrà, potrà recarsi a consumarla direttamente nel locale dove ad attendere i commensari ci saranno, oltre a Cuomo, la moglie Amalia, le figlie Lucia ed Antonietta e i fratelli Mario e Roberto. Per info telefonare al 0125 641416.

